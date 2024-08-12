Заслужені гроші: скільки Харлан заробила за здобуті медалі Олімпіади-2024

Учора, 11 серпня завершились літні Олімпійські ігри-2024 в Парижі. Україну представляли 140 атлетів, а фехтувальниця Ольга Харлан стала найтитулованішою спортсменкою країни.

На Олімпіаді-2024 Ольга Харлан здобула золоту та бронзові медалі у фехтуванні на шаблях. Загалом Ігри-2024 в Парижі стали п'ятими для 33-річної українки, повідомляє 24 канал.

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Скільки заробила Харлан на Олімпіадах

Вперше українка виступила на Олімпіаді-2008 в Парижі, де було завойовано "золото" для олімпійської збірної України. Потім у Лондоні-2012 у особистій першості 33-річна фехтувальниця виборола "бронзу" Олімпіади.

На третіх для Харлан Олімпійських іграх-2016 у Ріо, в індивідуальних змаганнях Ольга бронзову нагороду та "срібло" в командних змаганнях. Олімпіада-2020 у Токіо виявилась провальною для українки, вона не здобула жодної нагороди.

У підсумку всіх Олімпіад Ольга Харлан змогла заробити 495 тисяч доларів США: у Пекіні – 100 тисяч, у Лондоні – 55, у Ріо – 135 та 205 тисяч доларів за змагання у Парижі.

Також повідомляли, що виплати за медалі Олімпійськіх ігор-2024 виросли, але інформація виявилась неправдивою. Сума призових за нагороди Олімпіади-2024 залишилась незмінною.