Третій бій за три місяці: відомо, коли непереможений український супертяж повернеться в ринг

Цотне Рогава 23 березня проведе третій бій у 2024 році. Суперник українця поки невідомий.

Стало відомо, коли український проспект надважкої ваги Цотне Рогава проведе наступний бій. 30-річний боксер повернеться до рингу вже в березні.

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Стало відомо, коли Цотне Рогава повернеться в ринг

23 березня Цотне Рогава стане учасником вечора боксу в США. Суперник українця поки невідомий.

Для Рогави це буде третій поєдинок в США у 2024 році. 15 лютого Цотне Рогава здобув дострокову перемогу над американцем Джоном Шипманом, а 4 січня нокаутував американця Данте Вільямса.

Важливо. Для Цотне Рогави перемога над Джоном Шипманом стала п'ятою поспіль достроковою на професіональному ринзі.