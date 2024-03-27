Це рівень: бій Шевадзуцького з колишнім суперником Кличка та Джошуа покаже DAZN

Український проспект надважкої ваги Ігор Шевадзуцький 30 березня проведе бій проти відомого болгарина Кубрата Пулєва. Поєдинок транслюватиме DAZN.

30 березня український боксер надважкої ваги Ігор Шевадзуцький боксуватиме з колишнім претендентом на чемпіонський пояс Кубратом Пулевим. Стало відомо, де буде транслюватися даний поєдинок.

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Бій Шевадзуцького покаже DAZN

Трансляція відбудеться на платформі DAZN. Бій пройде 30 березня у Софії, Болгарія. На кону цього буде титул WBA International в надважкій вазі.

Нагадаємо, Болгарин Пулев повинен був битися з регулярним чемпіоном WBA Махмудом Чарром, проте той отримав пошкодження та знявся з поєдинку.

Ігор Шевадзуцький попереднього разу боксував в лютому, здобувши перемогу технічним нокаутом в поєдинку з Едонісом Берішею. Усього українець провів 12 професійних боїв, з яких 11 виграв, 9 нокаутом.

Єдиної поразки Шевадзуцький зазнав 22 квітня 2023 року, коли в польському Жешуві технічним нокаутом поступився першому номеру рейтингу WBA – конголезцеві Мартіну Баколе.

У 2014 році Кубрат Пулев програв українцеві Володимиру Кличку, а в 2020-му його нокаутував британець Ентоні Джошуа.