Обійдеться без операції: стали відомі подробиці моторошної травми Бєсєдіна

15 серпня 2021 , 16:20
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Джерело:

ТСН

Після жахливої травми на Євро 2020 в матчі проти збірної Швеції нападник столичного Динамо та української збірної Артем Бєсєдін продовжує лікування.

Про стан футболіста розповів реабілітолог "біло-синіх" Володимир Ярмошук.

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"Ця травма вважається середньої важкості. Вони неприємна через те, що потрібні певні терміни для реабілітації. Неможливо після неї відновитись через місяць", – сказав Ярмошук, запевнивши, що нападник обійдеться без хірургічного втручання.

Наразі 25-річному українцю зняли гіпс, він проходить курс реабілітації на базі Динамо у Віті-Литовській. Бєсєдін на травмованій нозі носить спеціальний ортез, який зменшує навантаження на коліно і дозволяє м'язам швидше відновлюватись. Попри це, лікарі не рекомендують Артему поспішати з реабілітацією, адже цього року він вже точно не зіграє.

Біль тільки коли роблю якісь рухи. Є дискомфорт, буває боляче. Перші 10 днів взагалі думав, що мені ногу відірвали. Бачив ці фотографії моменту травми. Довелося подивитися, та й то одним оком, тому що страшно. Але це футбол,
– розповів про свою травму Бєсєдін.

Що відомо про травму Артема Бєсєдіна

  • Артем Бєсєдін вийшов в матчі Євро-2020 Україна – Швеція на заміну в екстратаймі на 91-й хвилині. Він замінив Романа Яремчука. Але зіграв менше десяти хвилин.
  • На 98-й хвилині матчу Бєсєдін намагався дотягнутися до м'яча. Шведський захисник Даніельссон теж намагався дотягнутися до м'яча, але замість цього прямою ногою шипами влучив в ногу Бєсєдіну.
  • Після перегляду відеоповтору швед отримав червону картку. А Бєсєдіна довелося замінити – він покинув поле за допомогою медиків.
Автор: Юрій Семенюк