Роналду відмовив Тен Хагу: стала відома причина конфлікту між тренером та нападником

Під час виступів Кріштіану Роналду за Манчестер Юнайтед, між нападником та головним тренером Еріком Тен Хагом стався конфлікт. У підсумку легендарний португалець вимушено покинув команду.

39-річний португальский нападник добре виступав у Манчестер Юнайтед, але після приходу Еріка Тен Хага у клуб все змінилось. Стала відома причина конфлікту між футболістом, про це повідомляю Manchester Evening News.

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Ерік Тен Хаг отримав відмову від Роналду на своє прохання

Сварка між зірковим португальцем та нідерландським фахівцем сталась через те, що наставник попросив нападника зняти сережку на тренуванні. Роналду відмовився це робити, після чого Тен Хаг на нього образився.

Пізніше, Кріштіану все таки зняв прикрасу та викинув її у кущі. Це сталось після того як головний тренер попросив свого помічника розібратись з цією проблемою.

Кріштіану Роналду за час роботи Еріка Тен Хага провів у Манчестер Юнайтед всього півроку. Нідерландський спеціаліст не давав грати португальцю, через що він був вимушений покинути "червоних дияволів" та приєднатись до Аль-Насра.

Нагадаємо, що нідерландець у інтерв'ю розповідав, наче Роналду був головною проблемою команди. З того часу Манчестер Юнайтед не покращив свої результати.

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Роналду навпаки став найкращим бомбардиром світу у 2023 році та отримав "Золоту бутсу". У чемпіонаті Саудівської Аравії сезону-2024/2025 Кріштіану забив за Аль-Наср 2 голи у трьох іграх та віддав одну результативну передачу.