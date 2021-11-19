Стаховський вперше за чотири місяці вийшов у півфінал турніру серії ATP

Український тенісист Сергій Стаховський вийшов у півфінал у одиночному розряді на челенджері у Франції. У чвертьфіналі українець обіграв Норберта Гомбоша зі Словаччини.

Сергій Стаховський – Норберт Гомбош 2:1 (6:4, 1:6, 6:7)

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У першій партії українець вийшов уперед: зробивши брейк за рахунку 2:2, Стаховський втримав гейми на власних подачах та довів справу до перемоги.

Друга партія могла скластися для тенісиста схожим чином: Стаховський вийшов уперед на самому початку, зробивши брейк на подачі Гомбоша. Однак цей гейм став єдиним для українця в сеті - словак узяв наступні шість та перевів гру у вирішальну третю партію.

Третій сет виявився найбільш напруженим. Жоден із тенісистів не віддав гейм на власній подачі. Стаховський був ближче до перемоги: за рахунку 5:4 він мав чотири матчболи на подачі Гомбоша, однак жоден із них не реалізував.