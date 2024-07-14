"Принесіть трофей додому": на "Вемблі" висвітили мотивувальний напис для збірної Англії – фото
14 липня 2024, 16:05Читать новость на русском
Джерело:Стадіон "Вемблі"
На стадіоні "Вемблі" в Англії з'явився мотивувальний напис. Вболівальники закликають команду привезти трофей додому.
У неділю, 14 липня, відбудеться довгоочікуваний фінал Євро-2024. У запеклому протистоянні за трофей зійдуться збірні Іспанії та Англії.
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Мотивація на головному стадіоні Англії
На "Вемблі" з'явився напис "Вперед Англія, принесіть його (трофей Євро – 24 канал) додому!".
Мотивувальний напис на "Вемблі" / Фото пресслужби стадіону
Нагадаємо, що у півфіналі Англія мінімально здолала збірну Нідерландів.