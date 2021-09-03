На стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа, сталася пожежа: 300 осіб було евакуйовано

У четвер, 2 вересня, на стадіоні лондонського Тоттенхема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 осіб.

Загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.

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Стадіон Тоттенхема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.

Саме на арені Тоттенхема 25 вересня відбудеться грандіозний боксерський поєдинок в суперважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа зустрінеться з українським претендентом Олександром Усиком.

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