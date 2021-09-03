На стадіоні, де зустрінуться Усик і Джошуа, сталася пожежа: 300 осіб було евакуйовано
3 вересня 2021 , 11:17Читать новость на русском
Джерело:The Sun
У четвер, 2 вересня, на стадіоні лондонського Тоттенхема сталася пожежа. Довелося евакуювати 300 осіб.
Загорівся повітряний компресор на кухні. З пожежею вдалося швидко впоратися, постраждалих немає.
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Стадіон Тоттенхема був відкритий в 2019 році і вміщує понад 60 тисяч глядачів. Крім футбольних матчів, тут проводяться поєдинки з американського футболу, а також концерти.
Саме на арені Тоттенхема 25 вересня відбудеться грандіозний боксерський поєдинок в суперважкій вазі. Чинний чемпіон світу за версіями WBA, IBF, WBO британець Ентоні Джошуа зустрінеться з українським претендентом Олександром Усиком.
Усик – Джошуа: що відомо про бій
- Британець проведе другий захист титулів WBA, WBO, IBF після того, як повернув їх у реванші з Енді Руїсом-молодшим.
- Якщо Джошуа програє бій, то боксери проведуть реванш. У випадку поразки Усика реванш не передбачений контрактом.
- Для Усика це тільки третій бій у важкій вазі. Українець ставав абсолютним чемпіоном у першій важкій вазі.
- Усик та Джошуа – олімпійські чемпіони 2012 року.