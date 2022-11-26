Пісок на пів поля: стадіон Інгульця шокував Верес перед грою – відео

Інгулець приймає Верес у матчі 15 туру УПЛ – останньому для обох команд у 2022 році. Та перед самим матчем виник скандал через жахливий стан поля на стадіоні в Петровому.

У телеграм-каналі рівненського клубу виклали відео стану поля перед грою. Судячи з відео, по газону страшно навіть просто пройти.

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Жахливий газон у Петровому

На опублікованих кадрах помітно, що трава на стадіоні "Інгулець" залишилася лише невеличкими шматками. Основна частина "газону" або повністю гола, або просто засипана піском, а люди на ньому просто грузнуть у болоті.

У нас красивий, гарний край: Квіти, море, річка, гай! Рідне все: поля, діброви, а сади які чудові!

– проіронізувала пресслужба Вереса.

Натомість журналіст і гравець Вереса Дмитро Поворознюк не був таким стриманим. Він пожартував, що з такими умовами УПЛ може офіційно дозволити грати резиновим чи волейбольним м'ячем.

Поруч є Кропивницький, Олександрія, є кілька полів у Києві. Але треба грати в селі Петровому при будь-яких умовах,

– поскаржився Поворознюк.

Він показав відео, як на такому полі поводиться м'яч. Падаючи на поле, він навіть не відбивається, а просто зупиняється в болоті.