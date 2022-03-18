Стадіон Десни у Чернігові практично знищено обстрілами окупантів з РФ: жахливе фото

Минулого тижня російські окупанти завдали удару по стадіону імені Гагаріна у Чернігові, де свої домашні матчі грав клуб УПЛ Десна.

У мережі з'явилося фото, зроблене дроном, на якому чітко помітні всі руйнування. Серед поля велика вирва від попадання снаряда, одна з трибун майже повністю зруйнована. Також є кілька вирв на території комплексу.

До слова Російські військові втретє обстріляли стадіон Десни: фото розрух



Розбомблений стадіон Десни / Фото twitter.com/Buckarobanza

Де перебуває персонал Десни