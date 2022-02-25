Стадіон Баварії підсвітили в кольори прапора України

25 лютого 2022 , 22:05
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Джерело:

твітер Баварії

Весь цивілізований світ висловлює свою підтримку Україні. Спорт не може бути поза політикою, атлети та різні організації це активно демонструють.

Стадіон Баварії "Альянс Арена" засіяв синьо-жовтими кольорами увечері 25-го лютого. Акція підтримки буде тривати з 18:00 до 23:00 за місцевим часом.

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Таким чином місцева влада Мюнхена підтримала Україну.

 

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Автор: Дарина Жданович