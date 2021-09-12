У США вболівальники героїчно врятували кота, який зірвався з верхнього ярусу стадіону: відео

Пухнасті улюбленці часто стають гостями спортивних подій, відвідуючи футбольні матчі, перегони тощо. Один з таких випадків стався у США під час футбольного поєдинку.

Героїчний порятунок кота

У Маямі на арені Hard Rock Stadium відбувався матч між командою Аппалачського університету та університету Маямі. В один момент увага всіх вболівальників була спрямована не на поле, а на верхній ярус стадіону.

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Пухнастий кіт завис на парапеті, але, борючись за життя, встиг зачепитися пазурами за дріт і якийсь час провисів на трибуні. У цей час вболівальники оперативно розгорнули американський прапор, щоб зловити тварину.

Деякий час кіт провисів у повітрі, після чого зірвався вниз і приземлився на прапор. М'яке приземлення врятувало тваринці життя.

Порятунок викликав бурхливу реакцію стадіону. Вболівальники хотіли підійняти кота над головою, імітуючи відому сцену з мультфільму "Король Лев".

Та котові, який втратив за декілька хвилин 2 – 3 життя, було не до того. Перелякана тварина подряпала рятувальникам руки, вирвалася і втекла.

Кота доставили до ветеринара

Співробітники безпеки стадіону спіймали кота і відвезли до ветеринарного відділення.

"Я нічого не знав про те, що сталося. Але скажу так, якщо ця кішка допоможе нам в атаці в червоній зоні, ми спробуємо надати їй нашу стипендію", – сказав тренер Маямі Менні Діас.