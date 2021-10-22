Справжнє пекло: Талібан обезголовив волейболістку збірної Афганістану

Члени терористичного руху Талібан, яке захопило владу в Афганістані, стратили Махджабін Хакімі, яка була однією з найкращих спортсменок у Кабульському муніципальному волейбольному клубі і виступала за молодіжну збірну країни,

Про це анонімно повідомив один з її тренерів. За його словами, страта шляхом обезголовлювання Хакімі відбулася ще на початку жовтня. Однак після цього рідні спортсменки мовчали через страх.

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При цьому, фото обезголовленого тіла Хакімі були опубліковані в афганських соцмережах.

У різних джерелах називають різні дати смерті Хакімі: початок жовтня або 13 серпня. Як розповів тренер, батькам спортсменки наказали мовчати про її смерть.

"Талібан попросив сім’ї наших гравців не дозволяти своїм дівчатам займатися спортом, інакше вони зіткнуться з несподіваним насильством. Вони навіть спалили спортивний інвентар, щоб врятувати себе та свої сім’ї – не хотіли, щоб у них знайшли щось, що стосується спорту. Вони налякані", – пояснює тренер.

За повідомленнями ЗМІ, лише дві волейболістки збірної Афганістану змогли покинути країну після приходу Талібану до влади. Решта надалі живуть в країні з страхом кари, деякі з них ховаються.

Захоплення талібами влади в Афганістані: коротко