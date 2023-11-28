"Давав людям заробити": Кварцяний заступився за Павелка, який платив 100 тисяч охоронцям

Колишній головний тренер Волині Віталій Кварцяний висловив свою думку стосовно президента УАФ Андрія Павелка. Футбольного функціонера підозрюють у розкраданні грошей під час будівництва заводів з виробництва штучних полів.

З 16 червня 2023 року голова УАФ Андрій Павелко перебуває під вартою. Нещодавно Львівський суд продовжив арешт функціонеру.

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Кварцяний: Ніколи не було проблем з Павелком

Втім, голова Волинської асоціації футболу Віталій Кварцяний зазначив, що ніколи не мав проблем з президентом УАФ, а його провину ще повинні довести в суді.

"У людському плані в мене ніколи не було проблем із Павелком, він трудоголік, і Волинська асоціація футболу його ніколи не підводила.

Що стосується слідства у його справі, то цим нехай займаються компетентні органи. Я не контролююча організація, не ревізійна комісія, не прокуратура і не слідчий.

Я не знаю, що там із цими заводами з виробництва штучних полів. Я туди не їздив і не перевіряв. Зараз на Павелка багато чого посипалося, але хто правий, а хто винен – нехай вирішує суд", – зазначив Кварцяний.

Під час керівництва Андрія Павелка значно зріс штат УАФ, куди він запросив на різні посади легенд футболу, які отримують дуже великі зарплатні. Ба більше, навіть охоронці президента УАФ, яких він влаштував менеджерами, отримують по 100 тисяч гривень.

Проте легенду Волині це абсолютного не засмучує. Ба більше, Віталій Володимирович захоплюється щедрістю Павелка. Щоправда, Кварцяний пожалівся, що в регіональних осередках зарплатня мізерна.

Це показує, що він не жадібна людина і давав людям заробити. Не я ж вирішував, скільки і кому платити. Але, наприклад ми, в регіональних асоціаціях, завжди вважали, що мало отримуємо,

– зауважив Кварцяний.