Війна в Україні – не завада: спортсменів із країни-терориста допустили до Паралімпіади-2024

У п'ятницю, 29 вересня, відбулося засідання делегатів Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету в Бахрейні. На ньому було прийнято ганебне рішення щодо участі росіян на головних спортивних змаганнях планети.

Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну російські та білоруські спортсмени пропустили Паралімпійські ігри-2022 в Пекіні. Тоді Міжнародний паралімпійський комітет розглядав можливість їхнього допуску на умовах нейтралітету, але все ж таки погодив повний бан для представників країн-терористок.

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Цікаво, що ж змінилося в уявленні представників МПК щодо війни в Україні?

Війна триває, Росія й надалі намагається захопити Україну та знищити її державність, але делегати Генасамблеї Міжнародного паралімпійського комітету вирішили, що настав час повернути росіян та її посіпак до головних світових спортивних змагань. Стало відомо, що ці країни візьмуть участь у Паралімпійських іграх-2024 у Парижі.

Під час голосування проти повного призупинення членства російського НПК віддали голоси 74 члени МПК, ще 65 висловилися за, а 13 утрималися.

Був варіант, що російські та білоруські спортсмени зможуть бути представлені на змаганнях навіть під власним прапором, проте за це вже голосів не вистачило – 90 людей проголосувало за "нейтральний" статус, 56 за скасування обмежень на державну символіку, а 6 утрималося.

. Членство російського та білоруського паралімпійських комітетів через повномасштабну російську агресію було призупинено в листопаді 2022 року. Атлети цих двох країн залишалися поза міжнародними змаганнями з початку повномасштабної війни.

Зазначимо, що 15-17 жовтня у Мумбаї відбудеться засідання Міжнародного олімпійського комітету, де розглядатиметься ймовірна участь російських та білоруських спортсменів в ОІ-2024 у Парижі, тому нинішнє рішення є великою підставою вважати, що там ми побачимо подібну ганьбу...