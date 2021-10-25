Тренер чоловічої збірної України з біатлону розповів про готовність команди до нового сезону

Чоловіча збірна України з біатлону продовжує підготовку до початку нового сезону. Нещодавно закінчився збір команди "А" в австрійському Рамзау.

Підготовка до нового сезону

На зборах в Австрії була команда у складі Дмитра Підручного, Артема Прими, Руслана Ткаленка, Артема Тищенка, Антона Дудченка, Богдана Цимбала і Тарас Лесюка.

До теми На цій Олімпіаді будемо, як сліпі кошенята, – Підручний про новий сезон та Ігри у Пекіні

Там команда перебувала до 24 жовтня. Після чого вирушить до України на декілька днів. Останній збір біатлоністи проведуть у Норвегії.

Головний тренер чоловічої збірної Юрай Санітра наголосив, що представники команди "А" показали хороші результати на чемпіонаті України у Чернігові.

"Ми в гарному настрої переїжджали на збір до австрійського Рамзау – тут починається заключний етап підготовки до старту сезону. Ми маємо всі умови, дуже хороша погода. Можемо виконувати тренувальний процес на 100%. Використовуємо можливість вже кататися на лижах, трохи менше ніж минулого року, бо ще концентруємося на тому, щоб доопрацювати фізичний стан. На цей час всі хлопці здорові", – сказав наставник чоловічої збірної.

Семенов почав індивідуальні тренування

Санітра розповів позитивні новини щодо Сергія Семенова. Біатлоніст вже почав індивідуальні тренування. Тільки після того, як всі біатлоністи пройдуть спеціалізоване обстеження в лікарів та функціональне тестування, повернувшись в Україну, тоді буде зрозумілий стан Семенова.

У Рамзау є лабораторія, де можна провести на роликах функціональне тестування спортсменів, зазначає тренер. Він переконаний, що у всіх представників збірної є певний прогрес та хороший фізичний стан.

Те, що бачу зараз на роликах та в тренуваннях і стрільбі, то всі спортсмени вже завтра можуть стати на старт і бігти. На цей час, на мою думку, всі вже готові настільки, що можемо переїхати на сніг і почати там свою комплексну роботу,

– заявив тренер.

Головний тренер чоловічої збірної розповів, що в Естерсунді, де в програмі індивідуальна гонка та спринт, буде представлено чотири спортсмени.

"Не будемо використовувати повну квоту — п’ять спортсменів. Ще четверо будуть стартувати на Кубку IBU в Ідре на першій гонці — спринті. Я так вирішив, виходячи з минулого сезону, бо деяким спортсменам необхідно повірити у себе. Тож думаю, що особливо для молодих спортсменів, буде краще пробігти впевнено Кубок IBU, аніж бігти Кубок світу та не показати свої найкращі якості. На це час точно ясно, що на перший етап заброньовані місця для Підручного та Прими, а ще двох біатлоністів визначимо під час підготовки у Бейтостолені", – зазначив Санітра.

Відомий лише рельєф олімпійської траси

Щодо умов олімпійської траси в Пекіні, то інформації наразі дуже мало, повідомляє тренер. За його словами, відомий лише рельєф.

"Було б краще мати більше інформації, бо не знаємо який вплив має вітер на стрільбу, скільки снігу буде там, а для змащиків це дуже важливо. Міжнародний біатлонний союз планує виїзд у грудні в Китай для сервісменів та змащиків. Тому після того я буду мати більше відомостей про траси та загалом про стадіон в Пекіні", – стверджує наставник чоловічої команди.

Також тренер порівняв попередню Олімпіаду в Республіці Кореї. Він запевняє, що підготовка до Пекіну колосально відрізняється, оскільки наразі йому відомо більше інформації для про команду.

Перший етап Кубка світу пройде 27-28 листопада в шведському Естерсунді. Також у ті ж дати стартує Кубок IBU в шведському Ідре.