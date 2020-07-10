Байдарки, катамарани – банально та нудно? Тоді спробуйте сапи. Яскраві емоції, гармонія у відчуттях та красиві знімки в соцмережах вам забезпечені.

Літо пробігає швидко, точніше – пролітає, а хочеться насолодитися ним на повну й устигнути всього якнайбільше. Ранкові пробіжки, тренування в спортзалі та велопрогулянки набридають і хочеться чогось нового? Тоді знайомтеся – катання на сапах, вид спортивного релаксу. Він сподобається не тільки поціновувачам активного дозвілля, але й тим, хто хоче знайти баланс – як фізичний, так і емоційний.

З англійської SUP – або "Standup paddleboarding" – це гребля на дошці стоячи. Все, що вам для цього знадобиться – весло та сап (спеціальна дошка), за допомогою якого спортсмен може кататися під відкритим небом. Частково ця дошка нагадує серф. Ваше завдання – стояти на дошці у спокійній воді та помірно гребти веслом. Але, як кажуть досвідчені SUP-ери, це занадто нудно, тому гребуть як тільки можна та як забажають: стоячи, лежачи на животі чи сидячи.

Вже існує декілька різновидів сапів. Перший із них, SUP-серфінг, відрізняється від звичайного серфінгу лише тим, що гребти потрібно за допомогою весла, а не руками. Ще один вид – SUP-рейсінг, тут гребля відбувається на максимальній швидкості. Є також SUP-йога, але найбільш популярним став SUP-touring – неспішні прогулянки на сапах по гладкій воді з вивченням місцевості.

Чи зустрічали ви казкові світанки на воді місцевого озера чи річки, коли все місто ще не прокинулося? Якщо у вас є сап, вам щастить споглядати вранішню красу неба та сонця, слухати тишу навкруги й бути першим обранцем, що побачив новий день. А ще – мати можливість, запливши в тиху заводь або на середину річки, зупинитися, покласти весло на сап та проводити день, насолоджуючись усіма можливими кольорами заходу сонця.

І хоча гребля на сапі рівномірно тренує всі м’язи тіла, розвиває вміння тримати баланс і концентруватися, перш за все катання на сапах навчає жити в моменті, бути тут і зараз. Сап – це кохання з першої спроби.

На зв’язку з X-treme PQ36

Звичайно, на хвильку зупинитися й відчути себе живим, насолодитися красою природи навкруги – це те, що треба кожному. Але не варто надовго втрачати контакт із реальним світом, поринаючи у власні думки. Водозахищені телефони лінійки X-treme від Sigma mobile допоможуть вам і вловити чудовий момент свого життя, і не загубити зв’язок із реальністю. Адже всією красою хочеться поділитися з іншими чи банально зафіксувати момент на фото для власних спогадів, до яких можна повернутись у будь-який час.

Проте завжди турбує питання – чи впорається ваш телефон із завданням? А що, як він намокне чи впаде у воду? Чи витримає він умови, що є не зовсім комфортними для звичайних смартфонів? І де взагалі його зберігати, якщо ви на дошці посеред водойми?

На допомогу прийде смартфон Sigma mobile X-treme PQ36. Це пристрій, якому до снаги більше, ніж ми звикли очікувати. Цей телефон завжди може бути під рукою, навіть коли йдеться не просто про прогулянки містом чи похід у гори, коли телефон лежить у кишені чи в рюкзаку, а про водний спорт – SUP. Sigma mobile X-treme PQ36 можна пристебнути на карабін чи тримач – для цього на корпусі передбачено спеціальне вушко. Здавалося б, такі речі давно в минулому, але в деяких випадках вони й досі дуже актуальні, наприклад аби за потреби швидко дістати телефон для дзвінка чи фотозйомки. Він завжди поруч, і не слід боятися пошкоджень від води чи падінь.

Усе через те, що смартфон X-treme PQ36 захищений за стандартом IP68/69. Це дозволяє використовувати його в екстремальних умовах, зокрема під час греблі на SUP-ах. Пристрій максимально захищений від потрапляння води, пилу та бруду всередину, ба більше, він не боїться навіть ударів та падінь. До речі, ми вже розповідали, що на поверхні його екрана можна нарізати овочі та фрукти.

Згідно зі стандартом захисту IP69, смартфон X-treme PQ36 витримує занурення на глибину до 1,5 м протягом 30 хвилин. Він є повністю водонепроникним і може працювати навіть зануреним у воду, тому падіння з дошки у воду не змусить ваше серце битися швидше, а руки – тремтіти від хвилювання. Крім того, все це можна зафіксувати на камеру. А після повернення додому пристрій спокійно можна помити під високим тиском – навіть за високої температури води.

Фіксуйте моменти за будь-яких умов

Основна камера Sigma mobile X-treme PQ36 із роздільною здатністю матриці 13 МП, спалахом, автофокусуванням для фото та стабілізацією зображення дозволяє отримувати дуже чіткі знімки. А от фронтальна камера з роздільною здатністю матриці 5 МП дасть вам змогу робити якісні та яскраві селфі навіть під водою. Ми часто бачимо круті фото друзів просто у воді, але експериментувати з власним телефоном буває лячно. Ну що ж, із X-treme PQ36 настав і ваш зірковий час для літніх фото. Водонепроникність вирішує проблему, тому без зайвих хвилювань фотографуйте під водою.

Ваші світлини на X-treme PQ36 будуть по справжньому яскравими та природними завдяки двом високоякісним камерам. А щоб не витрачати зайвий час на запуск додатку “Камера” стоячи на дошці у воді, налаштуйте бічну клавішу швидкого доступу.

Обирайте заняття, що подарує вам круті емоції та нові враження. Про один варіант ми вже вам розповіли. А про яскраві фото для особистих спогадів та соціальних мереж подбає Sigma mobile X-treme PQ36.