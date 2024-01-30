Басейни, корт та цілі стадіони: які знакові спортивні об'єкти України знищила Росія

Із перших днів повномасштабної війни українці продовжують доводити усім свою нескореність. Синьо-жовта нація продовжує жити далі та здобувати успіхи на спортивному фронті, попри шалені руйнування спортивної інфраструктури.

Окупанти безжально знищують усе на своєму шляху, а ті місця, куди не можуть зайти, обстрілюють із повітря. 24 Канал виділив, які спортивні об'єкти зруйнував ворог через свою ненависть до усього цивілізованого світу.

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Вони знищують нашу спортивну інфраструктуру, але не знищать спорт

Ексміністр молоді та спорту України Вадим Гутцайт зазначав, що тОліакого розвитку спортивної інфраструктури, як було за останні 2 роки, Україна ще не мала. Проте на превеликий жаль, ми багато чого втратили. За словами Гутцайта, пошкоджено 343 спортивних об’єктів, з них 95 зруйновані повністю або знищені частково, а руйнування оцінюються у понад 250 мільйонів доларів.

Найбільших збитків завдано інфраструктурі у Луганській – 89, Донецькій – 61, Харківській – 46, Миколаївській – 27, Херсонській – 24, Київській – 21, Дніпропетровській – 15, Чернігівській – 12, Сумській – 11 областях.

Стадіон "Локомотив"

23 січня після російського обстрілу було зруйновано футбольний стадіон "Локомотив". За кілька місяців до знищення арена оновилась, після ремонтних робіт. Втім тепер після вибухів базу знищено.



Зруйнований стадіон Локомотив / Фото Укрзалізниці

Олімпійський басейн "Нептун"

У 2021 році у Маріуполі було побудовано 50-ти метровий олімпійський басейн "Нептун", на якому могли розпочатись заняття для дітей та дорослої збірної, але зараз, замість шуму води та тренувань довкола уламки.



Басейн "Нептун" / Фото Маріупольської міської ради

Школа хокею і фігурного катання "Альтаїр"

У найбільшу школу хокею та фігурного катання в Україні "Альтаїр", що на Донеччині, потрапила ворожа ракета внаслідок чого, розпочалась пожежа. Це було не лише місцем спорту, а й місцем, де зберігався склад гуманітарної допомоги.



Зруйнована школа / Фото Суспільне Донбас

Льодовий палац

У Сєвєродонецьку окупанти знищили льодовий палац спорту, який працював ще далекого 1975 року.



Знищений льодовий палац / Фото Суспільне Донбас

"Донбас Арена"

На рідному стадіоні Шахтаря відбулась подія, яка закарбувалась в пам’яті українців назавжди – Євро-2012. На стадіоні "гірників" відбулося п’ять матчів, а після завершення чемпіонату Європейський футбольний союз визнав "Донбас Арену" найкращим стадіоном Євро-2012. Нині стадіон розвалюється.

У пропагандистських ЗМІ навіть фігурувала інформація про знесення домашньої арени донецького клубу.



Руйнування на "Донбас Арені" / Скриншот із відео

Спортивний комплекс "Уніфехт"

Будівля харківського спортивного комплексу "Уніфехт" постраждала від влучання снаряда.



Знищений комплекс "Уніфехт" / Фото Нацполіція України

Лижна база у Чернігівській області

У селі Новоселівка Чернігівської області було розтрощено лижну базу. Ще два роки тому тут відбувались всеукраїнські змагання і тренування для гравців збірних із біатлону та лижних гонок. Тепер, не зважаючи на масштабні пошкодження, діти тренуються на фоні зруйнованої бази, яку Федерація біатлону України планує відбудувати за кошти благодійного фонду "Відновлення інфраструктури біатлону".



Біатлонна і лижна база у Чернігівській області / Фото Biathlon.com.ua

Стадіон чернігівської Десни

На футбольному стадіоні імені Юрія Гагаріна у Чернігові українська молодь вкотре довела, що жодні руїни не здатні зламати наш міцний український дух. Раніше тут свої матчі проводила чернігівська Десна, а у квітні діти разом з директором стадіону організували поєдинок.



Зруйнований стадіон ФК Десни / Фото val.ua

Тенісний центр в Ірпені

Під час страшної трагедії в Ірпені вороги знищували усе та всіх на своєму шляху. Відтак зруйновано тенісний центр Федерації тенісу України, який функціонував з 2019 року, Ірпінську ДЮСШ, міський стадіон "Чемпіон" та інше.



Тенісний центр в Ірпені / Фото тенісного центру ФТУ

Спорткомплекс "Авангард"

Київські спортивні інфраструктури також постраждали. У спорткомплексі "Авангард" зруйновано гімнастичний, баскетбольний та футбольний спортзали. Окрім цього, комплекс мав льодову арену, фітнес-клуб та магазини, де можна було придбати спортивний інвентар.



Спорткомплекс "Авангард" / Фото Юлія Хан

База Маріуполя

Ще один стадіон та базу окупанти знищили у Маріуполі. Віцепрезидент футбольного клубу Маріуполь Андрій Санін на своїй сторінці у фейсбуці присвятив не один пост арені та поділився фотографіями. У одній із публікацій він зазначив: "Футбольний газон помер без регулярного поливу. Сліди від російських артилерійських ударів як на полі, так і на трибунах. Усередині адміністративної будівлі все розтрощено мародерами. "Руcський мір", гори у пеклі!".



Тренувальні поля Маріуполя / Фото Андрія Саніна