Київський ХІТ сенсаційно зіграв внічию зі Спортінгом у дебютному матчі футзальної ЛЧ – відео

Чемпіон України з футзалу київський ХІТ зіграв перший матч групового раунду ЛЧ. Суперником української команди був титулований португальський Спортінг.

Спортінг (Португалія) – ХІТ (Україна) 2:2

Голи: Мерлім, 15, Матуш, 27 – Абакшин, 15, 36

Португальський клуб двічі вигравав Лігу чемпіонів, а в минулому сезоні дійшов до фіналу турніру. Тож у звітному поєдинку господарі майданчика були беззаперечними фаворитами, пише 24 Канал.

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Сенсація від українців

Матч розпочався без несподіванок. На 15-й хвилині зустрічі Спортінг зусиллями Мерліма повів у рахунку. Проте одразу ж підопічні Олега Лук'яненка відновили рівновагу. Даниїл Абакшин замкнув простріл з кутового.

На 27-й хвилині лісабонці вдруге вийшли вперед. Жоау Матуш скористався помилкою захисту киян. Чемпіони України відповіли за 5 хвилин до завершення поєдинку. Даниїл Абакшин оформив дубль, відгукнувшись на пас Сергія Журби.

2:2 – українська команда сенсаційно відібрала очки у фаворита.

В турнірній таблиці ХІТ та Спортінг ділять перше-друге місця. Другий матч групи 1 між казахстанським Аятом та хорватським Олміссумом розпочнеться о 21:00.

Відеоогляд матчу Спортінг – ХІТ

Свій наступний матч київський ХІТ зіграє 26 жовтня проти хорватського Олміссума. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.