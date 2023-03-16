Зінченко в шоці: гравець Спортінга шаленим ударом з центру поля вразив ворота Арсенала – відео

Команда Мікеля Артети пропустила один з найбільш божевільних голів в Лізі Європи. Півзахисник "левів" відважився на удар майже з 50 метрів, чим спантеличив воротаря "канонірів".

У четвер, 16 березня, відбулись матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи. Турнір залишив останній представник України Шахтар, який розгромно поступився Феєнорду (1:7).

До теми Тотальне приниження Шахтаря: "гірники" ганебно програли Феєнорду та вилетіли з ЛЄ – відеоогляд

Також свій поєдинок проводить і лондонський Арсенал. Підопічні Мікеля Артети зіграли у Лісабоні внічию тиждень тому. У домашній грі команда Олександра Зінченка вийшла вперед завдяки голу Джаки в середині першого тайму.

Втім Спортінг знайшов в собі сили зрівняти рахунок і зробив це дуже ефектно. На 62 хвилині м'яч в центрі поля підхопив хавбек Гонсалвеш Педру і наважився на удар прямо з центрального кола.

Схоже, що кіпер господарів Аарон Рамсдейл не очікував на таку спробу, оскільки вийшов з воріт. Англієць не встиг за м'ячем, який опустився йому за комірець. Цей гол допоміг Спортінгу перевести гру в овертайм.

Відео голу з центру поля: