У трьох федераціях є слід Кремля: як Росії вдається повертатись у великий спорт

Росія всюди намагається влізти, зокрема, і в спорт. Переважна більшість спортивних перемог російських представників – це звичайний підкуп грошима.

Про це 24 Каналу розповів політтехнолог Михайло Шейтельман. За його словами, рука Кремля дотична до фехтування, шахів та хокею.

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Фехтування куплене Росією

Михайло Шейтельман пояснив, що Росія приділяє багато часу розвитку спорту.

Спорт – це одне із небагатьох, де вони можуть здобувати якісь досягнення. Так, значна частина досягнута за допомогою хімічних препаратів, допінгу, але все-таки хоча б якось,

– додав він.

На його думку, це тому що у росіян більш немає чим хизуватися.

"Чому вдалося фехтування? Дуже просто. Хто голова Міжнародної федерації фехтування? Людина, яка під санкціями, найбагатша людина Росії, близький соратник Путіна Алішер Усманов", – розказав він.

До того ж його інколи ще називають тестем Владіміра Путіна, тому що Аліна Кабаєва де факто прийомна донька Алішера Усманова.

"Вона жила у нього вдома до того, як перебратися до Путіна. Він її власне й продав Путіну", – пожартував політтехнолог.

На його думку, Усманов дуже впливова людина в Росії. Тож залишається лише вірити, що фехтувальники з усього світу відмовлятимуться брати участь у їхніх змаганнях.

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Шахи під російським контролем

Михайло Шейтельман наголосив, що з шаховим спортом у Росії теж свої домовіленості.

Хто голова Міжнародної федерації шахів? Аркадій Дворкович, колишній віце-прем'єр правління Путіна у 2008 році,

– повідомив він.

За його словами, у світових шахах шалено незадоволені тим, що Росії дозволили перейти в Азіатську федерацію, де вона буде грати з прапором.

"Тому і сказали, що Росія перетворила федерацію шахів у свою вотчину. Тож це вже не Міжнародна федерація", – підкреслив він.

Втім багато спортсменів намагаються вести із цим боротьбу.

Кремль викупив хокейний спорт

Політтехнолог зосередив увагу, що ще один вид спорту, який контролює Росія – хокей.

Він пригадав, що попереднім головою Міжнародної федерації хокею був Рене Фазель. Зокрема, довкола нього розгорівся скандал. У Білорусі в 2021 році повинен був відбутися Чемпіонат світу з хокею, у 2020 році там пройшли масові протести, як результат за ґратами опинилася велика кількість білорусів, почалися масові репресії. Тож увесь світ вирішив відмовитися від проведення змагань за таких умов.

Рене Фазель з'їздив у Мінськ, зустрівся із Лукашенко, повернувся і сказав: "Ви знаєте, я подивився: нічого страшного, в принципі навпаки, Чемпіонат світу лише сприятиме становленню демократії та свободи, тому давайте там і проводити,

– розказав політтехнолог.

Михайло Шейтельман наголосив, що така поведінка спровокувала відмову збірних від участі в чемпіонаті.

"Тоді спонсори Чемпіонату світу, а це компанії Skoda, Nivea та інші офіційно заявили, що вони відмовляються від співпраці з Міжнародною федерацією хокею. Зокрема, сказали, що спонсорувати Чемпіонат світу не будуть", – додав він.

За його словами, Фазель був просто вимушений відмовитися від ідеї проводити Чемпіонат з хокею в Білорусі.

Здавалось би, до чого тут Росія? Нещодавно, буквально 2–3 тижні тому, з'ясувалося, що швейцарець Рене Фазель неочікувано отримав російське громадянство і йому належить 50% підприємства із виробництва яблук у Росії,

– повідомив політтехнолог.

Керує підприємством він разом із Аркадієм Ротенбергом, який від імені "Газпрому" управляє всім хокеєм у Росії.

"Головний спонсор всього хокею – це теж Росія, тому вони і намагаються у таких видах спорту, де вони можуть платити, щось крутити", – пояснив він.

На його думку, у росіян немає шансів продовжувати свій обман.

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