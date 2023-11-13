Більше, ніж гра: спортсмени в Ізюмі продовжують грати в футбол, попри руїни навколо – відео дня

В Україні вже майже 2 роки триває повномасштабна війна. Попри всі трагедії та жахи, які принесли на нашу землю росіяни, українці продовжують боронити свої ідеали.

Окупанти знищили чимало спортивної інфраструктури та вбили, на жаль, дуже багато атлетів. Але українці доводять усьому світу, що їх не подолати та навіть у найгарячіших та прифронтових зонах продовжують займатися спортом.

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Спортивне життя в Україні триває

Зокрема, на спортивних майданчиках, навіть тих, що оточені вирвами від вибухів, спортсмени беруть футбольний м'яч та отримують насолоду від своєї улюбленої гри. Потужне та щемливе відео опублікували фотографи Ліберови.

Вони продемонстрували кадри, на яких видно, як жителі Ізюма грають у гру номер 1 у світі, а в лічених метрах знаходиться місце, куди прилітала ракета.

Дивіться незламне відео з Ізюма

Цей ролик ще раз доводить, що український народ – незламний. Попри руйнування, вирви від ракет та наслідки окупації – життя продовжується. Ми обов'язково переможемо, адже добро на нашій стороні.