Спонсор сміливо поглузував з аутсайдера Ліги 1: клуб миттєво розірвав угоду із компанією

Букмекерська компанія Winamax більше не буде одним зі спонсорів французького футбольного клубу Бордо. Аутсайдер Ліги 1 образився на партнера.

Невдалий жарт, який привів до конфлікту

Між букмекерською компанією та французьким клубом Бордо пробігла чорна кішка. Пресслужба Winamax опублікувала доволі неоднозначний пост, який образив команду Ліги 1.

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На своїй сторінці у твітері компанія виставила публікацію, у якій зазначила три слова, які змушують плакати її персонал: "Girondins de Bordeaux". Саме так із французької мови перекладається назва клубу Бордо.

Після чого керівництво команди повідомило про припинення співпраці зі спонсором. Боси французів не оцінили такий гумор партнера. Але на цьому пресслужба Winamax не зупинилась.

На їх сторінці з'явився пост, який натякав на "діряву" оборону Бордо, яку ніяк не може найти клуб. Також раніше компанія зазначила, що цей сезон для клубу став кінцем цілої епохи.