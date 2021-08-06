Сподіваюсь, що зможу поборотись за "бронзу", – борчиня Лівач після поразки в 1/4 Олімпіади

Оксана Лівач останньою з українських борчинь стартувала на Олімпіаді-2020. Спортсменка прокоментувала свій виступ після поразки в 1/4 фіналу.

"Все пішло не за моїм планом"

24-річна українська борчиня дала коментар після поразки у чвертьфіналі дебютних для себе Олімпійських ігор. Оксана Лівач запевнила, що боролась лише на перемогу, їй дуже шкода, що не вдалось здолати суперницю.

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Все пішло не за моїм планом. Дуже хотіла виграти, але не вдалося. Сподіваюся, що буде ще змога поборотися за бронзу. Не знаю, що сказати. Я вела, а вона зробила дію і я не могла її наздогнати. Це досвідчена спортсменка, достойний суперник, а треба було більше зробити, щоб перемогти,

– зізналась українка.

Про дебютну перемогу на Олімпіаді-2020

Без перемог українська борчиня вже точно не поїду в Україну. У дебютній сутичці Оксана впевнено здолала нігерійку Адіят Ідріс (10:0). Лівач зазначила, що хвилювалась перед виходом на килим. Для неї це була перша сутичка у кар'єрі на Олімпійських іграх. Однак її зарядженість дозволила українці вийти у чвертьфінал.

Олімпійські ігри – круті змагання, я їх відчула. Перша Олімпіада, але треба боротися за медалі одразу. Сподіваюся, що буде така нагода,

– підсумувала Лівач.

Важливо! Лівач ще має шанс поборотись за бронзову медаль у Токіо. Але все у руках китайської борчині Сунь Янань. Представниці Китаю у півфіналі потрібно перемогти американку Сару Хільдебрандт. У такому випадку українка зможе вийти на килим у втішній сутичці, щоб продовжити боротьбу за "бронзу".