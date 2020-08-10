Чому саме сплав? Тому що, спробувавши один раз, моя родина тепер щороку вирушає у водні походи. Тому що це дуже весело та захопливо, як для дорослих, так і для дітей.

Тому що, коли ви любите походи, але у вас з'являються діти, то гори мусять почекати, поки діти підростуть, а сплав дозволяє брати з собою малечу, яка ще навіть не вміє ходити - у нас були такі випадки з дітлахами віком від 6 місяців. Наприклад, моя Даринка пішла у свій перший водний похід у 1,5 роки. Також можна взяти з собою кота чи собаку. Рекорд команди з нашої групи на тримісній байдарці - це троє дорослих, двоє дітей і три великих собаки.

Сплави на байдарках - це коли тебе несе сам потік річки, потрібно лише допомагати веслами та вчасно керувати на поворотах. Тобі не потрібно нести на спині важкий рюкзак, а якщо похід із дитиною, то вона може заснути на місці, якщо втомиться. Кількість вражень за похід переповнює, але зафіксувати красу надійно може хіба що така фотокамера, як у захищеному телефоні від Sigma mobile, заряду в якого вистачає для активного користування без підзарядки на кількаденний похід. А захист телефона дозволяє не боятися його намочити чи впустити. Був випадок, коли похід затримався на день, у всіх розрядилися телефони й павербанки. І тільки в нашого друга був телефон X-treme PQ39 із батареєю ємністю 9000 мА*г, який дуже допоміг. Того дня ми фотографувалися, перевіряли навігацію та робили дзвінки тільки за допомогою його телефона.

Я сміливо пропоную цей вид відпочинку навіть новачкам із дітьми. Це дуже зближує родину, відкриває нові горизонти й допомагає влаштувати душевний релакс, відпочити від стресу та шуму міста й поєднатися з природою. Особливо в умовах карантину, коли можливість поїхати на курорт за кордон зникла, але всі так само потребують відпочинку, як і раніше, сплав — це той вид прогулянки, який сподобається кожному, в якому поєднані спорт, відпочинок і тепле родинне спілкування.

А як же смачний куліш, що приготували на вогнищі? Це не порівняти з їжею вдома чи навіть у ресторані. Задоволення від сосисок на вогні на третій день походу буде таке саме, як від найкращого шашлику, бо всі почуття загострюються, а сприйняття їжі змінюється. Вилазки на вихідних на берег річки з мангалом не нададуть вам такого задоволення. Це просто «харчовий туризм». А їжа, приготована на вогні після тривалої подорожі з активною греблею та після пошуку дров, неймовірно смачна.

Авжеж, це похід. Річка – це водна стихія, що не дозволяє поводитися нерозсудливо. На сплаві бувають пригоди. Бували перегортання байдарок та виловлювання речей із річки. Але не всі сучасні смартфони пройшли таке випробування. Тому краще вже на етапі зборів підготуватися й придбати водозахисний телефон, що надасть вам упевненості у своїх силах. А бути на зв'язку та з навігацією в умовах походу – безсумнівно важлива складова будь-якого відпочинку. Найкращим помічником у цьому стане телефон із серії X-treme. Достатньо бюджетного, як наприклад Sigma mobile X-TREME PQ20. Це смартфон зі ступенем захисту IP69, який не боїться дощу та падіння у воду й до того ж має потужну батарею ємністю 5000 мА*г, і який дозволяв мені бути на зв’язку протягом усього сплаву.

Варто спробувати для себе цей вид туризму. Байдарки та спорядження можна взяти в прокаті. В Україні стільки красивих річок: Снов, Здвиж, Тетерів, Случ, Ворскла, Дністер тощо. Та й навіть пливучи одним маршрутом двічі можна зловити нові чарівні враження та емоції.

Автор Оксана Іващенко