Nike може розірвати контракт із Роналду: Кріштіану "спалився" на зраді з брендом-суперником

Аль-Наср продовжує ганьбитись у товариських матчах. Навіть присутність Кріштіану Роналду не приносить користь саудитам.

20 липня саудівський клуб Кріштіану Роналду був розгромлений лісабонською Бенфікою 1:4. Зірковий португалець взяв участь у матчі. Однак не лише не зміг допомогти команді уникнути поразки, а навіть бодай навіть забити.

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Виступи за Аль-Наср приносять лише гроші, але не більше

Це вже друга поспіль поразка Аль-Насра у товариських матчах. До цього команда Роналду програла іспанській Сельті 5:0. Тоді Кріштіану теж зіграв, але не приніс жодної користі.

Однак після матчу проти Сельти у Роналду можуть бути великі проблеми з одним зі своїх спонсорів. Все через те, що португалець, який співпрацю із Nike, вирішив одягнути на гру щитки від спортивного бренду Adidas, який є прямим конкурентом Nike на світовому ринку.



Роналду одягнув щитки Adidas, хоча має контракт із Nike / Фото Mundo Deportivo

Через це Nike та Роналду можуть припинити свою багаторічну співпрацю, яка триває із 2003-го року. Відзначимо, що співпраця зі спортивним брендом приносить у бюджет Кріштіану мінімум 17 мільйонів євро на рік.

Нагадаємо, що Роналду виступав за Аль-Наср із 2023-го та є капітаном команди.

Контракт португальця із саудівським клубом розраховний до кінця червня 2025 року.

За Аль-Наср володар п'яти "Золотих м'ячів" вже відіграв 19 офіційних матчів, у яких забив 14 голів та віддав 2 результативні передачі.

Нещодавно Роналду заявив, що саме він відкрив дорогу іншим футболістам у Саудівську Аравію.