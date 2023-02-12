Пляма на все життя: список всіх відомих футболістів, які поїхали на скандальний турнір у Москву

Чимало відомих футбольних імен засвітилися на "кубку легенд" у столиці Росії. Це змагання організоване з пропагандистською метою довести, що російському футболу начебто є місце у цивілізованому світі.

Російський футбол продовжує страждати від санкцій УЄФА та ФІФА. Через війну в Україні місцеві команди недопущені до єврокубків, а збірна втратила можливість поборотись за вихід на ЧС-2022 та Євро-2024.

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Тим не менш окупанти продовжують шукати шляхи для реваншу та вдають, що мають причетність до цивілізованого світу. Один з таких варіантів – товариські ігри та турніри, які не регулюються УЄФА чи ФІФА.

На днях у Москві вирішили провести так званий "кубок легенд", запросивши зірок футболу до себе. На жаль, чимало з них погодились співпрацювати з країною-терористкою.

Головною знаменитістю, що поїхала до Росії, став ексгравець Барселони Ерік Абідаль. Француз вирішив порадувати російських дітей та заплющити очі на те, як батьки цих дітей вбивають українських дітей ракетами та бомбами.

Насамперед чекаю, що добре проведу час. Ми зберігаємо дух суперництва, незважаючи на те, що закінчили кар'єру. Також буде приємно повернутися до цього міста, зустрітися зі знайомими. Гратиму з посмішкою. Зараз є шанс пограти у футбол, поспілкуватися з уболівальниками, які чекають на цей турнір. Для них зустріти нас – це крута нагода і щасливий момент. Особливо для дітей. У будь-якому разі сподіваюся, що для дітей та всіх уболівальників приїзд нас, іноземців, буде підтримуючим та заспокійливим. І покаже, що все повернеться до норми, коли не буде політичних проблем,

– вимовив Абідаль.

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Стало відомо і про інших учасників заходу. Так, до Москви полетіли бразильці Майкон, Едмілсон та Джованні, нігерієць Джей-Джей Окоча, грек Георгіс Карагуніс, тоголезець Еммануель Адебайор, француз Флоран Малуда, ганець Асамоа Г'ян, уругваєць Дієго Лугано, аргентинець Естебан Камбьяссо та португалець Фернанду Мейра.

. "Кубок легенд" – організований Росією турнір з метою легалізації присутності російських команд та гравців на міжнародній арені. Схоже, вище зазначені гравці підтримують цю позицію.