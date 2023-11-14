Тренер Італії готується здивувати збірну України змінами у складі "скуадри адзурри"

У понеділок, 20 листопада, збірна України з футболу проведе свій найважливіший поєдинок у відборі на Євро-2024 проти Італії. Однак у суперника "синьо-жовтих" ще одна відбіркова гра.

Перед цим 17 листопада "скуадро адзурра" зіграє проти Північної Македонії. Ця гра теж буде важливою для італійців із огляду на їх місце у групі "С". Наразі перед цими двома поєдинками Італія поступається Україні лише трьома очками та цілком ймовірно може наздогнати команду Сергія Реброва, якщо переможе македонців.

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Спалетті: Очевидно, що якісь зміни будуть

Головний тренер італійської збірної Лучано Спалетті поділився очікуваннями перед матчами своєї команди у листопаді. Наставник анонсував зміни, якщо порівнювати майбутній матчі проти Північної Македонії та України.

Вже декілька гравців із 29 футболістів, яких викликав Лучано Спаллетті, не допоможуть команді в найближчих поєдинках, через травми. Коуч "скуадро адзурри" розповів, що до чотирьох травмованих ще й додались Андреа Камб'язо, Бріан Крістанте та Жоржиньо, які мають різні проблеми зі здоров'ям.

Також Спалетті заговорив про домашню перемогу над македонцями, хоча їх попередня очна зустріч закінчилась нічиєю 1:1.

Спробуймо виграти перший матч. А потім між двома матчами, які відбудуться за короткий час, можливо, ми оцінимо деяких гравців. Очевидно, що якісь зміни будуть,

– заявив Спалетті.

20 листопада Україна та Італія вдруге зустрінуться у відборі на Євро-2024. Перша гра на "Сан-Сіро" закінчилась перемогою "скуадро адзурри" з рахунком 2:1. Тоді у першому таймі італійці двічі засмутили Георгія Бущана, на що підопічні Реброва відповіли голом Андрія Ярмоленка.

Поєдинок Україна – Італія розпочнеться 20 листопада о 21:45 (за Києвом).

Додамо, що македонці "дихають у спину" команді Спалетті, якій поступають трьома балами. А це відставання однієї перемоги.