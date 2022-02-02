Сонний футбол, – Маркевич розкритикував роботу тренера Шахтаря

Роботу Роберто Де Дзербі у Шахтарі проаналізував легендарний наставник Мирон Маркевич. Екстренер збірної України незадоволений грою, яку показують "гірники".

Маркевич: Мені таке не подобається

Заслужений тренер України розповів про суперництво між Динамо та Шахтарем у цьому сезоні. Мирон Маркевич висловив свою думку щодо тренерської кар'єри італійського фахівця Роберто Де Дзербі в Україні.

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Ексглава Комітету збірних УАФ не розуміє, який футбол хоче прив'язати футболістам Шахтаря колишній тренер Сассуоло.

А утримання м'яча на своїй половині поля мені не зрозуміле. Це не лише Шахтаря стосується, а й усіх наших команд. Я називаю це – сонний футбол. Мені таке не подобається,

– зауважив Мирон Богданович.

Маркевич сумнівається, що така тактика Де Дзербі принесе успіх "гірникам". 71-річний наставник поки що не бачить зрушень у грі донеччан під керівництвом італійського спеціаліста. Адже при минулих тренерах Шахтар показував більш атакувальний стиль футболу.

Роберто Де Дзербі очолив Шахтар у травні 2021 року. Італієць підписав угоду до кінця червня 2023-го.

"Раніше Шахтар завжди грав на швидкості, складно було когось упіймати. Срна праворуч, Шевчук ліворуч. Включалися Тейшейра, Коста та Мхітарян. Усі бігли вперед", – додав екстренер Дніпра.

Динамо потрібне підсилення

Мирон Богданович зізнався, хто для нього показує цікавіший футбол у цьому сезоні – Динамо чи Шахтар.

На думку Маркевича, підопічні Де Дзербі більш майстерні, але Мірча Луческу витискає максимум із гравців Динамо. Однак без підсилення складу румун буде складно привести "біло-синіх" до трофеїв.