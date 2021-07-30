В Сомалі підірвали автобус з футболістами, є загиблі

У сомалійському місті Кісмайо пролунав вибух. Вибухнув автобус з футболістами, які їхали на матч.

Вибухнув автобус з гравцями команди JCCI, яка їхала на стадіон в Кісмайо, де мав відбутися матч.

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Причин вибуху поки немає. Невідомо, чи це був спланований теракт, чи нещасний випадок. Хоча президента Джубаленда (територія, де і стався нещасний випадок) Ахмед Мохамед Іслам (Ахмед Мадобе) звинуватив у цьому бойовиків з "Аш-Шабааб".

За повідомленням місцевих ЗМІ, внаслідок вибуху загинуло четверо осіб. Хоча Ахмед Мадобе написав про трьох загиблих та трьох поранених.