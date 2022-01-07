Сокіл розгромив Кременчук та виграв Кубок України з хокею
Джерело:24 канал
У четвер, 6 січня, Сокіл зустрічався з Кременчуком у фінальному поєдинку Кубка України з хокею. Київський клуб здобув впевнену перемогу над суперником з рахунком 4:1, вдруге у своїй історії здобувши трофей.
Сокіл – Кременчук 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)
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Темп поєдинку задала швидка шайба, яку закинув Антон Рубан. Та надалі жодна з команд не змогла закинути.
У другій 20-хвилинці Сокіл отримав право грати в подвійній більшості і матеріалізував цю перевагу, але вже в форматі 5х4. Після того гра стала ще гострішою, з елементами боротьби.
Заключний відрізок зустрічі знову залишився за киянами. Все почалося зі швидкої шайби від Міхнова на початку третього періоду. Потім Антон Рубан з передачі Кузьменка поставив крапку в матчі. Кременчук продовжував робити спроби скоротити відставання, але більше, ніж на одну шайбу, не вистачило сил.
Відеоогляд фіналу Кубка України Сокіл – Кременчук