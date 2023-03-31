Автомобіль зробив сальто у повітрі: ексфутболіст Лаціо потрапив у моторошну ДТП – відео

Життя футболіста бельгійського Левена Соф'яна Кіїна могло перерватись у його 25 років. Лівий півзахисник бельгійського Левена потрапив у жахливу ДТП.

Автомобіль марокканського футболіста врізався у кільце, злетіло на декілька метрів угору та протаранило стіну найближчого спортивного комплексу. У повітрі автівка Соф'ян ще й зробила сальто.

Читайте також Гутцайт заслужив похвальну грамоту від раш**тів, – Зозуля після бойкоту для українських атлетів

Життя футболіста було на волосині

Кіїн дивом вижив, отримавши декілька переломів. Наразі життю футболіста бельгійського Левена нічого не загрожує, він перебуває у лікарні під наглядом медиків.

Відео аварії за участь Соф'яна Кіїна

Свідки моторошної аварії зазначили, що автомобіль півзахисника рухався із перевищеною швидкістю. Дехто з очевидців навіть називають шалені цифри у 200 кілометрів / годину на спідометрі автівки, якою кермував Соф'ян.

Нинішній клуб футболіста, який "народився у сорочці", виступає у Про-лізі Бельгії. Левен із 39 очками йде лише на 11-й сходинці.

Цей бельгійський клуб відомий українському уболівальнику за виступами нападника Миколи Кухаревича. Колишній форвард львівського Руха виступав за цю команду в оренді рівно рік із 2021-го по 2022-й роки.

Що відомо про футбольну кар'єру Соф'яна Кіїна