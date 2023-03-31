Автомобіль зробив сальто у повітрі: ексфутболіст Лаціо потрапив у моторошну ДТП – відео
Джерело:dhnet.be
Життя футболіста бельгійського Левена Соф'яна Кіїна могло перерватись у його 25 років. Лівий півзахисник бельгійського Левена потрапив у жахливу ДТП.
Автомобіль марокканського футболіста врізався у кільце, злетіло на декілька метрів угору та протаранило стіну найближчого спортивного комплексу. У повітрі автівка Соф'ян ще й зробила сальто.
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Життя футболіста було на волосині
Кіїн дивом вижив, отримавши декілька переломів. Наразі життю футболіста бельгійського Левена нічого не загрожує, він перебуває у лікарні під наглядом медиків.
Відео аварії за участь Соф'яна Кіїна
Свідки моторошної аварії зазначили, що автомобіль півзахисника рухався із перевищеною швидкістю. Дехто з очевидців навіть називають шалені цифри у 200 кілометрів / годину на спідометрі автівки, якою кермував Соф'ян.
Нинішній клуб футболіста, який "народився у сорочці", виступає у Про-лізі Бельгії. Левен із 39 очками йде лише на 11-й сходинці.
Цей бельгійський клуб відомий українському уболівальнику за виступами нападника Миколи Кухаревича. Колишній форвард львівського Руха виступав за цю команду в оренді рівно рік із 2021-го по 2022-й роки.
Що відомо про футбольну кар'єру Соф'яна Кіїна
- Розпочав кар'єру у структурі бельгійського Стандарта. Влітку 2017-го перебрався в італійську К'єво.
- Того ж року пішов в оренду у Салернітану.
- А вже влітку 2019-го став повноцінним футболістом Лаціо. Вже наступного дня після оголошення трансферу повернувся в оренду у Салернітану.
- У серпні 2020-го повернувся до "орлів", але вже у січні 2021-го знову пішов в оренду у Салернітану.
- Влітку того ж року Соф'ян спробував свої сили у футбольному клубі Венеція. Але мова йшла лише про оренду.
- У червні 2022-го повернувся до Лаціо та вже на початку вересня того ж року підписав контракт із бельгійським Левеном. Угода розрахована до кінця червня 2026 року.
- У поточному сезоні Кіїн провів вже 22 матчі, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.
- Має досвід виступів за збірну Марокко U-20 та U-23.