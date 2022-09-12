Поповнення у збірній: Петраков довикликав Соболя до лав національної команди

Наставник збірної України Олександр Петраков прийняв рішення перевести з резервного до основного списку гравців оборонця бельгійського Брюгге Едуарда Соболя. Загалом до збірної викликали 27 гравців.

16 вересня національна команда розпочне збір перед матчами Ліги націй УЄФА у Варшаві. Там українці тренуватимуться три дні, після чого вранці 19 вересня вилетять до Глазго, де за два дні проведуть першу з трьох запланованих ігор – проти Шотландії.

До теми Вимушені заміни: Петраков викликав до збірної трьох гравців через травми Шапаренка та Бущана

Склад збірної України

Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Євген Волинець.

Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Едуард Соболь.

Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко.

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.

Резерв: Артем Бєсєдін, Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій, Єгор Назарина.

Вимушені зміни

Нагадаємо, що Микола Шапаренко та Георгій Бущан пропустять вересневі матчі Ліги націй. Футболісти отримали серйозні ушкодження.

Тож Олександр Петраков довикликав голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського Колоса Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.

21 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії, 24 вересня відбудеться матч з Вірменією і 27-го – знову з шотландцями. Українці з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.