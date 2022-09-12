Поповнення у збірній: Петраков довикликав Соболя до лав національної команди
Джерело:УАФ
Наставник збірної України Олександр Петраков прийняв рішення перевести з резервного до основного списку гравців оборонця бельгійського Брюгге Едуарда Соболя. Загалом до збірної викликали 27 гравців.
16 вересня національна команда розпочне збір перед матчами Ліги націй УЄФА у Варшаві. Там українці тренуватимуться три дні, після чого вранці 19 вересня вилетять до Глазго, де за два дні проведуть першу з трьох запланованих ігор – проти Шотландії.
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Склад збірної України
Воротарі: Дмитро Різник, Андрій Лунін, Анатолій Трубін, Євген Волинець.
Захисники: Олександр Караваєв, Олександр Тимчик, Ілля Забарний, Микола Матвієнко, Сергій Кривцов, Валерій Бондар, Богдан Михайліченко, Віталій Миколенко, Тарас Качараба, Едуард Соболь.
Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Олександр Зубков, Сергій Сидорчук, Віктор Циганков, Олександр Піхальонок, Андрій Ярмоленко, Руслан Маліновський, Олександр Зінченко, Віктор Коваленко, Данило Ігнатенко.
Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик.
Резерв: Артем Бєсєдін, Олексій Гуцуляк, Едуард Сарапій, Єгор Назарина.Зверніть увагу! 21 вересня "синьо-жовті" зіграють проти Шотландії, 24 вересня відбудеться матч з Вірменією і 27-го – знову з шотландцями. Українці з 7-ма очками очолюють групу E дивізіону B.
Вимушені зміни
- Нагадаємо, що Микола Шапаренко та Георгій Бущан пропустять вересневі матчі Ліги націй. Футболісти отримали серйозні ушкодження.
- Тож Олександр Петраков довикликав голкіпера донецького Шахтаря Анатолія Трубіна, воротаря ковалівського Колоса Євгена Волинця, а також перевів з резервного до основного списку викликаних виконавців півзахисника французького Бордо Данила Ігнатенка.