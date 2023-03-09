Показав свій дриблінг: собака вибіг на поле під час матчу Ліги чемпіонів – миле відео

Поєдинок між Альянсом та Філадельфією Юніон у рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів КОНКАКАФ запам'ятався кумедним епізодом. Прямо на поле вибіг непроханий гість.

Милий епізод стався на 68-й хвилині поєдинку, коли футболісти ввели м'яч із ауту. Тоді собака на усій швидкості підбіг з іншого флангу до м'яча та спробував прокусити круглого.

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Непроханий гість на футбольному полі

Однак це йому не вдалось. Чотирилапий гість показав футболістам, як потрібно володіти м'ячем та захищати його від суперника.

Поява собаки дещо розвеселила трибуни, які ледь не заснули від нудного футболу у виконанні обох колективів. Через декілька секунд 12-го гравця вдалось відірвати від м'яча та винести за межі футбольного поля.

Пресслужба твітеру FOX Soccer кумедно підписала це відео, пожартувавши, що найкращим у цьому матчі був собака, а не команди: "Так, Філадельфія Юніон хороша команда і таке інше, але цей собачка ще кращий".

Собака вибіг на поле під час матчу: дивіться відео

Відзначимо, що матч так і закінчився сумними нулями. Команди не визначили сильнішого у першому матчі 1/8 фіналу.

Матч-відповідь відбудеться 15 березня.