Вбивча пляшка: ексгравець з чемпіонату України видав шедевр симуляції в Польщі – смішне відео
Колишній гравець Дніпра-1 Валентін Кожокару оскандалився принизливою симуляцією під час матчу Шльонск – Погонь. Румун спробував імітувати удар пляшкою, яка пролетіла повз нього.
У 2021 році Дніпро-1 придбав румунського воротаря Валентіна Кожокару. Кіпер пробув в Україні лише півроку, зігравши 14 матчів. Але через початок повномасштабної війни він вирішив продовжити кар'єру в Європі, пише 24 канал.
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28-річний гравець пробув на контракті у Феєнорді, а також пограв за бельгійський Левен. Зараз Валентін виступає за польську Погонь і на днях нагадав про себе кумедним епізодом.
Його команда грала на виїзді проти поточного на той момент лідера таблиці Шльонска. Під час зустрічі один із вболівальників кинув на поле пляшку з колою, як пролетіла дуже близько із Кожокару.
Відео кумедного моменту з Валентіном Кожокару:
Втім воротар вирішив проявити акторську майстерність та вхопився за спину, симулюючи травму. Сама ж пляшка так і не торкнулась румуна, приземлившись поруч. Варто відзначити, що Погонь все ж виграла ту зустріч (1:0).
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Що цікаво, самого Валентіна було визнано найкращим гравцем матчу завдяки восьми сейвам. Після 20-ти турів Погонь посідає 5 місце, відстаючи від лідерів Ягеллонії та Шльонска на 9 балів.Довідка. У складі Шльонска нині виступає 22-річний український півзахисник Єгор Маценко. У сезоні 2023-2024 на його рахунку вже 15 матчів у місцевій Екстраклясі.