Смертельний нокаут: українсько-молдовський боєць Співак вщент розбив обличчя американця – відео

У ніч з 20 на 21 лютого у Лас-Вегасі відбувся турнір зі змішаних єдиноборств UFC Fight Night 185. У одному з поєдинків українсько-молдавський боєць Сергій Співак нокаутував американця Джареда Вандера.

Сергій Співак та Джаред Вандер провели поєдинок у попередньому карді. Українсько-молдовський боєць здобув яскраву перемогу, канвас був залитий кров'ю суперника з США.

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Нокаут вечора

Співак на прізвисько "Полярний ведмідь" вже спочатку сутички кинувся в атаку. До серії з потужних ударів не був готовий Вандер. Чемпіон світу за версією WWFC у важкій вазі Співак вщент розбив обличчя суперника, кров американця була ледь не на всьому настилі.

Для 26-річного уродженця Кишинева, який тривалий час виступав в Україні і вважає саме її своєю рідною країною, ця перемога стала третьою у п'яти поєдинках в UFC. Ще у його активі є звитяги над Таєм Туівасою та Карлосом Феліпе. Боєць у своїй кар'єрі зазнав і двох поразок проти Волта Харріса та Марчіна Тибури.

Для Вандера цей бій став дебютним у промоушені. Контракт американець підписав лише у жовтні 2020 року.

Цікаво, що поєдинок між бійцями повинен був відбутись ще у грудні 2020 року, але був перенесений через коронавірус у Вандера. Однак такий розвиток подій ніяк не допоміг американцю краще підготуватись до зустрічі.

Відео нокауту від Співака