Смертельна ДТП на Кіровоградщині: загинув тренер та троє його вихованців

На Кіровоградщині сталася смертельна ДТП за участі вантажівки та легкового автомобіля. У аварії загинули тренер з кіокушинкай-карате Руслан Тодорашко та троє його вихованців з Кривого Рогу.

Загиблі поверталися зі змагань

Керівник Кропивницького спортклубу з кіокушинкай-карате Володимир Галімський розповів, що загиблі поверталися з Чемпіонату України, який відбувався у Вінниці.

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ДТП сталося 1 листопада о 01:05 на автодорозі Н-23 "Кропивницький – Кривий Ріг – Запоріжжя" поблизу села Новошевченкове Долинської громади.

Водій легкового автомобіля обганяючи машину, яка їхала попереду, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з вантажівкою. Внаслідок аварії на місці події загинули водій 46-років та троє пасажирів, віком 12, 14 та 16 років.



Смертельна ДТП на Кіровоградщині / Фото ДСНС Кіровоградської області

Водій вантажівки розповів журналістам, що намагався уникнути зіткнення.

Легковик на великій швидкості фактично виїхав на обочину дороги і мені не було куди з'їхати, щоб уникнути зіткнення. Можливо водій машини заснув, не знаю. Я відразу викликав на місце події поліцію, легковий автомобіль лежав перевернутий на даху,

– повідомив водій.

Правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 Кримінального кодексу України: "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами".