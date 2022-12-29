"Пеле ніколи не буде забутий": як легенди спорту прощаються з Королем футболу – фото

Світовий спорт приходить до тями від новини про смерть легендарного Пеле. Розповідаємо про реакцію видатних особистостей на трагічну подію із Сан-Паулу.

На 83-му році пішов з життя "Король футболу" Пеле. Колишній нападний збірної Бразилії довгий час боровся із раком, але хвороба все ж взяла верх, пише 24 канал.

До теми Помер "Король футболу" Пеле

Смерть легенди спричинила резонанс у спортивному світі. Більшість зірок футболу і не тільки попрощались із Пеле на своїх сторінках в соцмережах. Одразу ж відреагували на трагічну звістку найкращі футболісти сьогодення – Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду.

Мої глибокі співчуття всій Бразилії і, зокрема, родині Едсона Арантеса ду Насіменто. Просто прощання з вічним королем Пеле ніколи не буде достатньо, щоб висловити той біль, який зараз охоплює весь футбольний світ. Натхнення для мільйонів, еталон - вчора, сьогодні та назавжди. Любов, яку ти завжди проявляв до мене, була взаємною в усіх моментах, які ми розділяли, навіть на відстані. Пеле ніколи не буде забутий, пам'ять про нього назавжди збережеться в кожному з нас, у шанувальниках футболу. Спочивай з миром, король Пеле,

– написав у своєму інстаграмі Кріштіану.

У свою чергу Мессі був більш лаконічним. "Спочивай з миром, легендо", – написав новоспечений чемпіон світу. Як і CR7, Мессі додав спільну світлину із Пеле.

Нова зірка футболу Кіліан Мбаппе також знайшов спільне фото із бразильцем і опублікував пост у твітері: "Король футболу покинув нас, але його спадщина ніколи не буде забута. Спочивай з миром, король".

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Не міг пройти повз цю подію і Неймар, який на ЧС-2022 обійшов Пеле по голах за збірну Бразилії.

До Пеле 10 було просто цифрою. Я прочитав десь цю фразу, в якийсь момент мого життя. Але це прекрасне твердження є неповним. Я б сказав, що до Пеле футбол був просто спортом. Пеле змінив усе. Він перетворив футбол у мистецтво, розвагу. Він дав право голосу бідним і чорношкірим та головне - він показав Бразилію. Футбол і Бразилія підняли своє значення назавжди завдяки королю! Він пішов, але його магія залишається. Пеле - це назавжди,

– написав в інстаграмі Неймар.

Інший легендарний бразилець Роналдо також попрощався із Пеле.

Унікальний. Геніальний. Технічний. Креативний. Неперевершений. Він залишає нас сьогодні, не залишаючи при цьому вершину. Один такий король футболу. Найвеличніший гравець всіх часів. Сум від прощання змішаний з величезною гордістю від такої історії. Твій спадок виходить за межі поколінь. Так ти й житимеш далі. Дякую, Пеле. Спочивай з миром,

– відзначив "Зубастик".

А так згадав про Пеле зірка сучасного футболу Ерлінг Холанд: "Що би нове ви не побачили у гравцеві, Пеле зробив це першим. RIP".

Крім того про Пеле згадав відомий камерунець Самуель Етоо: "Сьогодні ми прощаємось із найкрашим у всі часи. Відпочивай із миром, Пеле. За тобою сумуватимуть мільйони і мільйони. Легенда".

Помянув Пеле і легенда українського футболу Андрій Шевченко: "Твій спадок завжди пам'ятатимуть. Співчуття всій сім'ї, спочивай з миром".

"Хай живе Король", – написав у своєму твітері тренер Барселони Хаві.

Також не пройшли повз трагедію наші топ-клуби. Динамо і Шахтар лаконічно, але душевно попрощались із "королем футболу.

"Помер легендарний бразильський футболіст Пеле. Спочивай з миром, король футболу", – пишуть кияни у твітері.

"Пеле – Король футболу. Спочивай з миром, легендо", – так написав у своєму пості Шахтар.

Також у себе в сторіс в інстаграм про Пеле згадав і Олександр Зінченко: "Король назавжди".

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У свою чергу знаменитий англійський футболіст Гарі Лінекер вважає, що "Король футболу" безсмертний.

Пеле помер. Найбожественніший із футболістів і найбільш радісний із чоловіків. Він грав так, що до його рівня наблизилися лише кілька обраних. Він тричі піднімав найбажаніший золотий трофей у своїй чудовій жовтій футболці. Можливо, він покинув нас, але в нього завжди буде футбольне безсмертя. Спочивай з миром, Пеле,

– прокоментував у твітері англієць.

Офіційний сайт УЄФА опублікував заяву щодо смерті Пеле:

Сьогодні ми приєднуємося до вболівальників у всьому світі та оплакуємо Пеле, одного з найвидатніших футболістів усіх часів. Він був першою світовою зіркою гри та відіграв піонерську роль у підйому футболу до найпопулярнішого виду спорту у світі. Спочивай з миром, Пеле,

– пише організація.

А головний клуб у кар'єрі Пеле Сантос просто змінив у твітері фотографію на честь своєї легенди.

Не забули про Пеле і зірки інших видів спорту. Одним з перших у своєму твітері відписався відомий атлет Усейн Болт: "Легенда спорту. Спочивай з миром, королю Пеле".

Згадав про бразильця і семиразовий чемпіон Формули-1 Льюїс Хемілтон. У сторіс в інстаграм він прикріпив фото Пеле з підписаною футболкою, яку гонщик отримав після одного зі своїх Гран-прі Бразилії.

Сьогодні ми втратили легенду. Дякую за те, що ви ділилися з нами своїм талантом, генієм та любов'ю. Спадщина Пеле надихатиме нас завжди. Було великою честю отримати цю футболку від легенди. Завжди її бережу,

– написав Хемілтон.

Також легендарний тенісист Рафаель Надаль висловився з приводу смерті Пеле. Він відзначив, що ніколи не бачив його гру, але знає про геніальність бразильця.

Сьогодні світовий спорт знову збирається разом. Сумний день для світу футболу, сумний день для світу спорту. Його спадщина завжди буде з нами. Я не бачив, як він грає, мені не пощастило, але мені завжди казали, що він є королем футболу. Спочивай з миром, Королю,

– зазначив Рафа.

Не пройшов повз цю подію і український борець та народний депутат Жан Беленюк: "Пішла легенда футболу", – написав він у телеграм-каналі.