"Ти назавжди в строю": знаменитий воїн ЗСУ зворушливо попрощався із загиблим "Да Вінчі"

Сергій Стаховський давно був знайомий із Героєм України. Екстенісист поділився спільним фото з Бахмута та написав чутливі слова в інстаграм.

Сьогодні, 7 березня, стало відомо про смерть Героя України Дмитра Коцубайла. Легендарний воїн з позивним "Да Вінчі" загинув у боях за Бахмут.

До теми У бою загинув Герой України "Да Вінчі" Дмитро Коцюбайло

Дмитро був відомий з 2014 року, взявши участь у чималій кількості боїв за Україну. Сам він за цей час познайомився із багатьма побратимами та відомими людьми.

Серед них був і відомий тенісист Сергій Стаховський, який після початку повномасштабної війни вступив до лав ЗСУ і також брав участь в обороні Бахмута. У соцмережах спортсмен попрощався із "Да Вінчі".

Друже, ти назавжди в строю… Ти людина, на яку я рівнявся. Твоя мужність та стійкість надихали молоде покоління. Я дякую долі за те, що познайомився з тобою у 2015 році. Ти – вірний син України. Співчуття матусі героя, нареченій, та всім близьким… Важка, незамінна втрата. Помстимось! Честь брате,

– написав Стаховський.

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Чим запам'ятався Дмитро "Да Вінчі" Коцубайло