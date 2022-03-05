Смердючі країни воюють із мирними жителями, – ексбіатлоністка звернулася до росіян та білорусів

Ексбіатлоністка збірної України Сніжана Івко (Тісєєва) засудила агресію Росії. Також вона звернулася до росіян та білорусів, які ігнорують дії своїх країн.

Івко: Ви будете ізольовані від усього світу

Ексбіатлоністка представляла Чернігівську область. Цей регіон одним із перших постраждав від фашистської Росії.

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На свої фейсбук-сторінці спортсменка звернулася до жителів Росії та білорусі. Зокрема вона згадала спортсменів цих країн.

Сьогодні російські спортсмени не виходять на старт, тому що вас не визнає жодна нормальна країна, соромно бути росіянином, ось чого ви досягли!

– наголосила ексбіатлоністка.

До свого тексту колишня спортсменка додала світлини зруйнованої інфраструктури у Чернігові.



Сніжана Івко представляла місто Чернігів / Фото з фейсбуку спортсменки



Сніжана Івко представляла місто Чернігів / Фото з фейсбуку спортсменки

Повний тест публікації колишньої біатлоністки (орфографія збережена)

24.02 росія пішла війною на мирну та незалежну Україну! Росіяни, ви можете говорити, що ви не до чого, можете виправдовуватися і звинувачувати у всьому владу вашу та нашу. Але весь світ знає, що Росія - країна-терорист і на руках кожного росіянина кров безневинних людей.

Це ви прийшли до нас, і несете розруху та смерть, ви безвольний народ! Сьогодні російські спортсмени не виходять на старт, тому що вас не визнає жодна нормальна країна, соромно бути росіянином, ось чого ви досягли!

Яскраво прагнули стати поруч із вами білоруси, у них це вийшло. Що ж, ми приймаємо вашу агресію, але ми відстоюватимемо свою землю, а ви будете ізольовані від усього світу, бо страшно розплющити очі й подивитися на ситуацію зі здоровим глуздом!

Поки ви мовчите, ваші брудні, смердючі країни воюють із мирними жителями, які люблять свою країну Україну, свого президента. Ви свідомо чи мимоволі є учасниками цієї страшної трагедії, а за все в цьому світі доводиться платити, і я щиро сподіваюся, що ви заплатите за це найвищу ціну!

Я пишу це не для того, щоб достукатися до цих націй. Хто хоче, той все бачить, а хто народився слабким і безвольним, той так і буде сидіти мовчки, воліючи нічого не помічати!

Ганьба російському та білоруському народам! Вам немає прощення!

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