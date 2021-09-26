Сльози та помста за Кличка: як Усика оголосили чемпіоном у бою з Джошуа – емоційне відео

Олександр Усик не стримав сліз після перемоги над Ентоні Джошуа. Титули британського боксера їдуть в Україну.

Щирі емоції Усика

34-річний український боксер зберіг своє звання непереможного бійця. Олександр Усик на очах британських фанатів переміг їх земляка Ентоні Джошуа.

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Українець переміг британця у 12-раундовому поєдинку та відібрав у суперника титули WBO, WBA, IBF, IBO за одноголосним рішенням суддів 117:112, 116:112 і 115:113.

Усик не стримав сліз після оголошення результату. Поки на нього вдягали усі завойовані титули очі Олександра були наповнені сльозами. Українець помстився британцю за поразку Володимира Кличка.

Нагадаємо, що у 2017 році саме Джошуа відправив Кличка-молодшого на пенсію.

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Після поєдинку на ринг підійнялась дружина Олександра. Відзначимо, що саме 25 вересня подружжя святкувало 12-ту річницю шлюбу. Ось такий чудовий подарунок зробив Олександр у цей святковий день.



Олександр Усик з дружиною Катериною / Фото Getty Images