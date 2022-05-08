"У Словенії як удома": збірна України зустрілася з президентом УЄФА

Вже як тиждень триває тренувальний збір збірної України у Словенії. Майже місяць команда буде готуватися до важливого матчу проти Шотландії.

Зустріч з президентом УЄФА

Головний тренер збірної Олександр Петраков 7 травня зустрівся з президентом Союзу європейських футбольних асоціацій Александером Чеферіном, який із коротким візитом прибув до рідної Словенії за декілька днів до 46-го Конгресу УЄФА.

До слова Хочемо поїхати на чемпіонат світу, – Петраков про підготовку до матчу з Шотландією

Саме він запропонував "синьо-жовтим" провести тренувальний збір у Словенії. Також він розпорядився, аби УЄФА взяв на себе всі витрати щодо перебування національної команди там.

Президент УЄФА вирішив самостійно перевірити, чи задоволені умовами українські футболісти. Наставник збірної Петраков щиро подякував Чеферіну за опіку й гостинність, яку виявляють словенці до українців у важкий час війни.

Завдяки вам ми почуваємося як удома, за що просто безмежно вдячні усій Словенії,

– сказав Петраков.

Чеферін запевнив, що й надалі буде підтримувати збірну України у разі якихось інших потреб.

Також 7 травня у збірній було 2 іменинники. Перед початком вечірнього тренування команда оплесками привітала з днем народження півзахисника Олександра Піхальонка, якому виповнилося 25 років. А також день народження святкував старший менеджер команди Олександр Кісткін.



Збірна готується до важливого поєдинку проти Шотландії / Фото УАФ

Збірна провела інтенсивне тренування. Після пробіжки та розминки збірники взяли участь в естафеті на швидкість контролю м’яча з обведенням стійок. Тренерський штаб максимально підвищує змагальний ефект у нинішніх заняттях, спонукаючи футболістів до повернення ігрових кондицій.



Збори будуть тривати близько місяця / Фото УАФ

Під час основної частини тренування, ігрових серій, хлопці отримали відповідні завдання, які змушували до швидкого пошуку й прийняття рішення. В інтенсивному занятті взяли участь 20 гравців.

Як збірна готується до відбіркових матчів: дивіться відео

Мудрик завершує відновлення

Михайло Мудрик також приступив до тренувань, він брав участь у розминці, естафеті, квадраті. Гравець "гірників" найближчим часом має повноцінно приєднатися до всіх занять основної групи гравців.

Віктор Циганков продовжує реабілітацію після ушкодження привідного м'яза стегна, а Олексій Гуцуляк, який пошкодив бокову зв’язку колінного суглоба, потребує лікування, яке буде проведене під наглядом лікарів збірної.

1 червня національна команда зіграє у рамках плей-офф відбору ЧС-2022 проти команди Шотландії. А вже 5 червня тріумфатори цього поєдинку зустрінуться зі збірною Уельсу.