Віцечемпіони не по зубах: Україна з поразки стартувала на чоловічому Євро з волейболу

Чоловіча збірна України з волейболу невдало розпочала свій шлях на Євро-2023. "Синьо-жовті" у першому матчі поступились чинним віцечемпіонам.

Словенія – Україна 3:1 (23:25, 25:22, 25:20, 25:20)

Поєдинок для підопічних Крастіньша розпочався не надто вдало. Словенці постійно вели з перевагою у 3-4 бали. Господарі матчу володіли перевагою до рахунку 16:12 у першому сеті, повідомляє 24 Канал.

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Тоді українська збірна взяла п'ять поспіль очок та змогла перевернути гру із "ніг на голову". Рахунок став вже майже рівним 16:15. Далі команди у дуже спекотній боротьбі брали по черзі очки, але українці проявили більшу жагу до перемоги, та й фарт був на стороні "синьо-жовтих". Перший сет з собою забрали підопічні Крастіньша з перевагою у два очки – 23:25.

Цей виграний початок вселив надії у фанатів української чоловічої збірної з волейболу.

Наступний сет походив за сценарієм першого. І знову словенці мали незначну перевагу у рахунку, але українці раз по раз наздоганяли суперника. І знову була безкомпромісна боротьба на майданчику аж до самого кінця сету. Але, на жаль, словенці за рахунку 23:22 взяли ще дві подачі 25:22.

Третій сет відбувався вже під контролем чинних віцечемпіонів, які вже зі старту захопили перевагу. Яку згодом й довели до переможного рахунку 25:20.

Четвертий сет теж минув під контролем словенців. Тренер "синьо-жовтих" вже вдався до ротацій у складі, коли втратив надію у переможний результат для своєї команди, яка у підсумку програла й четвертий сет 25:20.

Україна з поразки стартувала на третьому для себе чемпіонаті Європи з волейболу.

Найпомітнішим та найрезультативнішим у цій грі в складі України був діагональний Василь Тупчій, який приніс нашій збірній аж 23 очки.

Слід відзначити, що у цій грі Крастіньш не зміг розраховувати одразу на декількох волейболістів. Також на мінімалках зіграв капітан команди Плотницький, який має пошкодження.

Наступний матч чоловіча збірна України з волейболу на Євро-2023 зіграє 31 серпня проти Хорватії.

Інші матч групи для України на Євро-2023: