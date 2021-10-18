У Словаччині під час матчу фанати влаштували масову бійку на полі — відео

Під час центрального матчу лідерів чемпіонату Словаччини з футболу між Спартаком (Трнава) та Слованом (Братислава) відбулася бійка вболівальників обох команд. Через це не вдалося завершити поєдинок.

Матч зупинили на 15-й хвилині

У активі кожної з команд перед зустріччю було по 23 очки. Вболівальники Спартака та Слована активно підтримували свої команди ще до початку гри, запалювали фаєри та провокували зіткнення. Свого досягнути їм вдалося, тож з трибун відразу перебралися на поле.

Дивіться також У Нідерландах під вболівальниками обвалилася трибуна під час святкування

Матч тривав лише 15 хвилин, після чого його зупинили. Відновити гру так і не вдалося.

Коли фанати перебралися на поле, то футболісти встигли його покинути, перебравшись у підтрибунне приміщення.

Заспокоїти вболівальників вдалося поліцейським. Прибувши на стадіон, вони розігнали емоційних фанатів. Також на полі з'явилися медики, аби надати медичну допомогу вболівальникам, які постраждали в сутичці.

Наразі доля матчу залишається невідомою. У Спартаку заявили, що готові зіграти наступну гру без фанів та запропонував провести поєдинок в іншу дату.

Спартак засудив поведінку своїх вболівальників, назвавши її неприпустимою. Натомість у Словані заступилися за своїх фанів. Вони звинуватили своїх супротивників у тому, що клуб знехтував заходами безпеки, через що фанати без проблем потрапити на гостьовий сектор.

Відео сутички між вболівальниками на стадіоні у Транаві.