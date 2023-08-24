Славія – Зоря: онлайн-трансляція матчу Ліги Європи

Луганська Зоря 24 серпня проведе перший матч плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Їх суперником буде чеська Славія. Онлайн-трансляція матчу Славія – Зоря доступно на сайті 24 Каналу.

У четвер, 24 серпня, луганська Зоря починає свій шлях у єврокубках. Луганці стартують з раунду плей-офф кваліфікації Ліги Європи, де протистоятимуть празькій Славії.

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Команда Ненада Лалатовича не дуже вдало стартувала в УПЛ. Після чотирьох зустрічей "біло-чорні" набрали лише чотири бали і йдуть аж десятими.

У свою чергу Славія вже відіграла п'ять матчів у чемпіонаті Чехії і не втратила жодного очка. Також празька команда вдало почала в Лізі Європи, вибивши інший український клуб Дніпро-1 – 3:0 вдома та 1:1 на виїзді.

У випадку перемоги в дуелі зі Славією Зоря відправиться у груповий раунд Ліги Європи. Невдача ж опустить луганців до аналогічної стадії, але Ліги конференцій.

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Перший матч пройде у Празі і розпочнеться о 20:00 за київським часом. Пряма трансляція зустрічі доступна на сайті 24 каналу. Відзначимо, що матч-відповідь призначений на 31 серпня у польському Любліні.

Славія – Зоря онлайн-трансляція