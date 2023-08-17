Дніпро-1 – Славія: онлайн-трансляція вирішального матчу в Лізі Європи

Дніпро-1 зіграє матч-відповідь третього кваліфікаційного раунду Ліги Європи проти Славії. Гра відбудеться в четвер, 17 серпня. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Славія доступна на сайті 24 Каналу.

Дніпро-1 буде доволі складно пройти у плей-офф кваліфікації Ліги Європи. Адже перший матч дніпряни програли з розгромним рахунком на виїзді 3:0. При цьому третій гол пропустили, коли грали в більшості. А до того команда втратила ще й одного зі своїх новачків – Максима Третьякова. І це після трансферу Артема Довбика.

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Матч проти Славії Дніпро-1 проведе у словацькому Кошице. Гра розпочнеться о 21:00 за київським часом.

Якщо Дніпро-1 зуміє пройти Славію, то в плей-офф кваліфікації Ліги Європи зіграє проти луганської Зорі (так випало під час жеребкування). Якщо ж результат матч буде невдалим для дніпрян (команді треба перемагати з різницею у чотири голи, щоб проходити суперника, або перемогти з різницею в три голи в основний час, щоб перевести гру в овертайм), то Дніпро-1 вилетить у кваліфікацію Ліги конференцій. І там доведеться зіграти проти переможця пари Лех (Познань, Польща) – Спартак (Трнава, Словаччина).

Матч Дніпро-1 – Славія дивитися онлайн можна буде на ютуб-каналі FootballHub. Онлайн-трансляція матчу Дніпро-1 – Славія також буде доступна на сайті 24 Каналу.

Дніпро-1 – Славія онлайн-трансляція