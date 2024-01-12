На газоні суперника ПСЖ знайшли скло: клуб ледь не втратив домашній матч

Матч 1/16 фіналу Кубка Франції, де зійдуться Орлеан і ПСЖ, відбудеться на стадіоні "Сурс" у Луарі. Однак ще декілька днів тому господарі матчу мали серйозні проблеми з газоном.

У суботу, 20 січня, Орлеан прийматиме ПСЖ на домашньому стадіоні. Це рішення було прийнято у четвер, 11 січня, після двох днів невизначеності, як повідомили на офіційному сайті Орлеана.

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На стадіоні Орлеану виявили скло

Спершу були сумніви щодо місця проведення гри через поганий стан газону, і розглядалась можливість перенести матч на стадіон Парк де Пренс в ПСЖ. З 30 листопада влада заборонила Орлеану грати на Сурсі, оскільки на газоні були знайдені осколки скла через неполадки під час заміни газону.

Орлеан вирішив цю проблему, прибравши шматочки скла з газону, тому муніципальний указ про заборону гри на "Сурсі" був скасований. Таким чином, матч проти ПСЖ відбудеться за планом.

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