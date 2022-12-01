Повернення Підручного, але без Джими: склади збірної України на перші у сезоні естафети
Джерело:Біатлон України
У перший день грудня відбудуться одразу дві естафетні гонки на Кубку світу-2022/2023 у фінському Контіолахті. Збірна України виступить у не найсильнішому складі.
Якщо у чоловічої команди немає проблем зі складом, то у жіночої збірної серйозні проблеми. Ще напередодні індивідуальної гонки Юлія Джима отримала позитивний тест на коронавірус.
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В Ірини Петренко була застуда. Через що обидві біатлоністки вибули зі списку учасниць "індивідуалки". Натомість туди повернулась Олена Білосюк, яка повинна була пропускати першу жіночу гонку сезону-2022/2023.
Однак Петренко та Білосюк потрапили у складі збірної України на першу у новому сезоні естафету. Ірина була закінчувати гонку, а забійницею команди стане Дар'я Блашко, яка у індивідуальній гонці була найкращою серед українок.
Другий етап буде за Анною Кривонос.
Склад жіночої збірної України на естафету
13-1. Дар'я Блашко
13-2. Анна Кривонос
13-3. Олена Білосюк
13-4. Ірина Петренко
У чоловічій команді навпаки є повернення лідера та капітана збірної Дмитра Підручного, який пропускав "індивідуалку".
Першим на трасу вийде Артем Прима, після чого у змагання вступить Підручний. На останньому четвертому етапі за Україну виступатиме Антон Дудченко.
Склад чоловічої збірної України на естафету
8-1. Артем Прима
8-2. Дмитро Підручний
8-3. Богдан Цимбал
8-4. Антон Дудченко