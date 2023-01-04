Україна вперше за останні 6 років виступить на Універсіаді: визначено склад збірної з біатлону
Джерело:Фейсбук КФВС МОН України
У січні в американському Лейк-Плесіді відбудуться зимові Всесвітні університетські ігри-2023. В змаганнях з біатлону Україну представлять вісім спортсменів.
Заявку збірної України опублікував Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України на своїй сторінці у Facebook.
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До складу української збірної з біатлону включили вісім біатлоністів. Серед них один учасник Кубка світу сезону 2022/23 Віталій Мандзин. Чоловічу збірну з біатлону на Універсіаді-2023 очолить Микола Зоц, а жіночу – Валерій Лесніков.
Склад збірної України з біатлону на Універсіаду-2023
- Чоловіки: Віталій Мандзин, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь
- Жінки: Юлія Городна, Олена Городна, Лілія Стеблина
Заначимо, що збірна України вперше за останні шість років візьме участь у зимовій Універсіаді. Востаннє українці виступали в 2017 році в Алмати. Наступну Універсіаду-2019 Україна бойкотувала через те, що змагання проходили в російському Красноярську. А зимові Всесвітні університетські ігри-2021 були скасовані через пандемію коронавірусу.
Загалом Україна як незалежна держава брала участь у 13 зимових Універсіадах. За цей період українські спортсмени завоювали 115 медалей: 33 золоті, 42 срібні та 40 бронзових.