Україна вперше за останні 6 років виступить на Універсіаді: визначено склад збірної з біатлону

У січні в американському Лейк-Плесіді відбудуться зимові Всесвітні університетські ігри-2023. В змаганнях з біатлону Україну представлять вісім спортсменів.

Заявку збірної України опублікував Комітет з фізичного виховання та спорту МОН України на своїй сторінці у Facebook.

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До складу української збірної з біатлону включили вісім біатлоністів. Серед них один учасник Кубка світу сезону 2022/23 Віталій Мандзин. Чоловічу збірну з біатлону на Універсіаді-2023 очолить Микола Зоц, а жіночу – Валерій Лесніков.

Склад збірної України з біатлону на Універсіаду-2023

Чоловіки: Віталій Мандзин, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь

Віталій Мандзин, Степан Кінаш, Дмитро Грущак, Роман Боровик, Владислав Чихарь Жінки: Юлія Городна, Олена Городна, Лілія Стеблина

Зимова Універсіада-2023 триватиме з 11 по 22 січня. У змаганнях з біатлону медалі розіграють у індивідуальних гонках, одиночній змішаній естафеті, спринтах, гонках переслідування та масстартах. Загалом Україну представлять на змаганнях 61 спортсмен. Наша команда прийме участь у восьми видах спорту: біатлоні, гірськолижному спорті, лижному двоборстві, лижних перегонах, сноубордингу, фігурному катанні, хокеї та шорттреку.

Заначимо, що збірна України вперше за останні шість років візьме участь у зимовій Універсіаді. Востаннє українці виступали в 2017 році в Алмати. Наступну Універсіаду-2019 Україна бойкотувала через те, що змагання проходили в російському Красноярську. А зимові Всесвітні університетські ігри-2021 були скасовані через пандемію коронавірусу.

Загалом Україна як незалежна держава брала участь у 13 зимових Універсіадах. За цей період українські спортсмени завоювали 115 медалей: 33 золоті, 42 срібні та 40 бронзових.