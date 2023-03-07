Україна оголосила склад на етап Кубка світу з біатлону в Естерсунді: хто замінив Підручного

Наша команда відправиться на восьмий етап КС у складі десяти спортсменів. Капітан "синьо-жовтих" підхопив коронавірус, тому його у заявці замінив Артем Тищенко

У четвер, 9 березня, у шведському Естерсунді стартує новий, вже восьмий, етап Кубка світу з біатлону. На минулому в чеському Нове-Место найкращим показником України стало 11 місце Юлії Джимі у спринті.

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Тепер же наша команда готується до змагань у Швеції. Тренери чоловічої та жіночої команд Юрай Санітра та Олександр Кравченко визначились зі складом збірної України на восьмий етап.

До Естерсунда не поїде Дмитро Підручний, який через ковід пропустить залишок сезону. Йому на заміну був викликаний Артем Тищенко. Біатлоніст в лютому-березні представляв Україну на Кубку IBU в Канаді.

Склад збірної України з біатлону на восьмий етап Кубка світу-2023:

Антон Дудченко

Артем Прима

Богдан Цимбал

Денис Насико

Артем Тищенко

Юлія Джима

Олена БІлосюк

Анастасія Меркушина

Дар'я Блашко

Любов Кип'яченкова

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Етап в Естерсунді пройде з 9 по 12 березня. Всього буде шість стартів, чоловіки на жінки проведуть індивідуальні гонки, естафети та масстарти. Розклад восьмого етапу Кубка світу виглядає наступним чином:

9 березня. 14:15. Індивідуальна гонка, жінки (15 км)

Індивідуальна гонка, жінки (15 км) 9 березня. 17:20. Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км)

Індивідуальна гонка, чоловіки (20 км) 11 березня. 15:00. Естафета, жінки

Естафета, жінки 11 березня. 17:30. Естафета, чоловіки

Естафета, чоловіки 12 березня. 14:00. Масстарт, жінки (12.5 км)

Масстарт, жінки (12.5 км) 12 березня. 17:00. Масстарт, чоловіки (15 км)

Варто відзначити, що як мінімум початок змагань в Естерсунді пропустять кілька відомих спортсменів. Серед них – норвежці Йоханнес і Тарьєй Бьо, Штурла Лагрейд, француз Кантен Фійон-Має та швед Себастьян Самуельссон.